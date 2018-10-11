Продвинет ли контракт с Индией производство российской «Арматы»?

Москва, , 05:07 — REGNUM Сообщение индийского издания The economic times о возможности закупки Индией российского танка Т-14 «Армата» может оказаться весьма интересным для отечественного ВПК. Насколько реальна такая перспектива и какие препятствия могут возникнуть на пути этого проекта, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Более 1700 единиц устаревших Т-72 индийских ВС действительно будут заменяться по программе FRCV, и у России — как крупного поставщика вооружений для индийской армии — конечно, есть хороший шанс на участие в поставке. Другой вопрос, как российский ВПК сможет пройти этап переговоров о цене в случае, если одним только раздумьем индийское руководство не ограничится, а перейдет к непосредственно предложению.

В той же статье индийского издания упоминается цена контракта и, по представлениям издания, она составляет $4 млрд. Для того количества танков, которое Индии необходимо заменить в рамках программы — то есть 1770 — цена на каждый танк представляется недопустимо низкой, если речь идет о российском Т-14. Но с учетом того, что это только первое предложение, то и названная цена может быть всего лишь предварительным оценочным пожеланием. Если же дело дойдет до обсуждения реальных цен и заказ вступит в рабочую фазу, то для Уралвагонзавода эта работа станет отличным шансом не только на получение крупной суммы денег, но и отработки производства перспективного танка в крупной серии.

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