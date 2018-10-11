Четверг, 11 Октября 2018 года
06:10:18 МСК

Продвинет ли контракт с Индией производство российской «Арматы»?

Политика

Насколько реальны поставки российских танков Т-14 «Армата» в Индию, и что они могут дать российскому военно-промышленному комплексу

Продвинет ли контракт с Индией производство российской «Арматы»?
Петр Данилов © ИА Красная Весна
Танк «Армата»

Москва, 11 октября 2018, 05:07 — REGNUM  Сообщение индийского издания The economic times о возможности закупки Индией российского танка Т-14 «Армата» может оказаться весьма интересным для отечественного ВПК. Насколько реальна такая перспектива и какие препятствия могут возникнуть на пути этого проекта, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Более 1700 единиц устаревших Т-72 индийских ВС действительно будут заменяться по программе FRCV, и у России — как крупного поставщика вооружений для индийской армии — конечно, есть хороший шанс на участие в поставке. Другой вопрос, как российский ВПК сможет пройти этап переговоров о цене в случае, если одним только раздумьем индийское руководство не ограничится, а перейдет к непосредственно предложению.

В той же статье индийского издания упоминается цена контракта и, по представлениям издания, она составляет $4 млрд. Для того количества танков, которое Индии необходимо заменить в рамках программы — то есть 1770 — цена на каждый танк представляется недопустимо низкой, если речь идет о российском Т-14. Но с учетом того, что это только первое предложение, то и названная цена может быть всего лишь предварительным оценочным пожеланием. Если же дело дойдет до обсуждения реальных цен и заказ вступит в рабочую фазу, то для Уралвагонзавода эта работа станет отличным шансом не только на получение крупной суммы денег, но и отработки производства перспективного танка в крупной серии.

Читайте статью Новый российский танк Т-14 «Армата» поедет в Индию вслед за С-400? и другие статьи Леонида Нерсисяна о современных вооружениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить