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Генсек ООН прибыл на Бали для участия во встрече МВФ и Всемирного банка

Политика

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл на остров Бали 10 октября

Генсек ООН прибыл на Бали для участия во встрече МВФ и Всемирного банка
U.S. Mission Photo by Eric Bridiers
Антониу Гутерреш

Денпасар, Индонезия, 10 октября 2018, 15:30 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в международный аэропорт города Денпасар на острове Бали в среду, 10 октября, сообщает информационное агентство Bali Post.

Издание отмечает, что генеральный секретарь ООН прибыл на остров Бали в 15:00 по местному времени, чтобы принять участие в ежегодном совещании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка (ВБ), которое продлится до 14 октября.

В аэропорту Антониу Гутерреша встретила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в совещаниях МВФ — ВБ 2018 примут участие министры финансов и руководители центральных банков из 189 стран.

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