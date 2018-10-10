Испанские СМИ: сепаратисты в Каталонии проигрывают

Мадрид, , 19:00 — REGNUM Произошедший во вторник, 9 октября, раскол между двумя партиями каталонских сепаратистов, JpC и ERC, поставил сторонников независимости региона в незавидную ситуацию, сообщают испанские СМИ. Сейчас парламент Каталонии работает без учета четырех голосов, принадлежавших подследственным депутатам JpC, и эта потеря оказалась весьма существенной для поборников Каталонской республики.

Сепаратисты потеряли большинство в парламенте, и последствия этого не заставили себя ждать. Уже были отклонены законопроекты о неподчинении королю и о праве Каталонии на самоопределение; всего сторонники независимости успели проиграть шесть голосований. Реакция испанских СМИ на произошедшее была оперативной, но носила различный характер.

Наиболее пристально за страстями вокруг парламента следила, разумеется, местная La Vanguardia. Издание подробно осветило, как намечались расхождения между JpС и ERC по вопросу замены подследственных депутатов, к чему это привело на прошлой неделе и на этой, и посвятило несколько материалов анализу сложившейся ситуации. Не оставило СМИ без внимания и реакцию премьер-министра Испании.

«Педро Санчес позитивно оценивает новую ситуацию в парламенте и приписывает ее возникновение стратегии правительства страны», — подчеркивает La Vanguardia, не забывая описать откровенную радость главы правительства от того, что сторонники независимости Каталонии оказались в меньшинстве. Санчес счел, что произошедшее пойдет на благо Испании, а страна стала «лучше, чем прежде», сообщили каталонскому изданию источники в правительственных кругах.

Журналисты El Mundo посвятили переменам в каталонском парламенте не так много материалов, весьма сдержанно проинформировав своих читателей о случившемся и не слишком углубляясь в хитросплетения политики региона. Рассказывая о расколе в стане сепаратистов, издание привело лишь наиболее существенные детали. Но зато оно обратило внимание на встречу главы Каталонии Кима Торры с организаторами беспорядков 1 октября — представителями Комитетов защиты республики (CDR) — в целях выработки совместной стратегии.

Беспокойство El Mundo вызывает тот факт, что Торра явно благоволит радикалам и не намерен бороться с их выходками. Характерно, что слово «президент» в отношении Кима Торры в статье неизменно сопровождалось либо кавычками, либо курсивом (и это при том, что словосочетание «президент Каталонии» привычно для испанских СМИ, когда они говорят о главе правительства региона, имеющего собственный парламент и кабинет министров). Фигура Торры осталась в центре внимания издания и сегодня, 10 октября. Из происходящих в Каталонии событий редакция выделила выступление лидера региона в парламенте, в ходе которого он призвал партию ERC не подчиниться решению Мадрида о признании референдума о независимости незаконным.

Издание El Pais осветило произошедшие в Каталонии события достаточно подробно, рассказав об этапах давно назревавшего раскола между сепаратистами и о том, каким образом они оказались в меньшинстве в парламенте. Журналисты El Pais постарались проанализировать последствия случившегося: и провал сторонников независимости на двух важнейших для них голосованиях (о выходе из-под власти короля и праве на самоопределение), и сегодняшние попытки Кима Торры исправить ситуацию. При этом тон издания оставался достаточно объективным и имело место много цитат из высказываний каталонских политиков.

Наконец, ABC рассказало о каталонских событиях весьма сдержанно, обозначив лишь основные вехи парламентского кризиса, но все-таки расставило свои акценты. Как и El Mundo, издание волнует вопрос отношений между радикальными сепаратистами и властями Каталонии, а также какие последствия будут иметь парламентские баталии для простых жителей региона — если будут иметь вообще.