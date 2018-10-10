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Возможность встречи Путина и Нетаньяху рассматривается — Лавров

Политика

Сроки встречи лидеров рассматриваются в Москве и Тель-Авиве

Возможность встречи Путина и Нетаньяху рассматривается — Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Москва, 10 октября 2018, 14:58 — REGNUM  В настоящее время в Москве рассматривается предложение израильской стороны о проведении встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 10 октября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского дипломатического ведомства, сроки встречи Путина и Нетаньяху рассматриваются «президентской администрацией и аппаратом председателя правительства Израиля».

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он намерен обсудить международное признание израильского контроля над Голанскими высотами, военное присутствие Ирана в Сирии и решимость еврейского государства противостоять этой угрозе.

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