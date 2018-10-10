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Слухи о Ющенко в минских переговорах — «фейк» — эксперт

Политика

По его словам, Порошенко не может ему доверить «серьезные переговоры»

Слухи о Ющенко в минских переговорах — «фейк» — эксперт
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Киев, 10 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Украинский политолог, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко назвал «фейком» и «провокацией» информацию российского издания «Коммерсант» о возможном назначении третьего президента Украины Виктора Ющенко представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом Фесенко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Об информации «Коммерсанта» о назначении Ющенко переговорщиком в Минске. Очень похоже на фейк и провокацию, особенно инфа о собеседовании Ющенко у Лукашенко. Просто смешно. Я напомню, что Беларусь не является участником ТКГ и участников переговоров не надо согласовывать с Лукашенко» — пишет Фесенко.

Он сообщил, что президент Петр Порошенко никому не доверяет ведение серьезных переговоров, в частности с Лукашенко он общается напрямую.

«О чем он мог договариваться? Серьезные переговоры Порошенко никому не доверяет. С Лукашенко он договаривается напрямую, и ему не нужен посредник. Есть у меня подозрение, что эту поездку Ющенко хорошо простимулировали», — добавил Фесенко.

Как сообщалось, 8 октября «Коммерсант» со ссылкой на источники проинформировал, что третий президент Украины Ющенко может стать новым представителем Украины на переговорах по Донбассу в Минске.

В частности, источник издания назвал Ющенко фаворитом в борьбе за этот пост.

Напомним, 8 октября в Минске Ющенко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Неделей ранее свою работу на посту представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе завершил второй украинский президент Леонид Кучма.

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Минские соглашения и их выполнение
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