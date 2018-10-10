Депутат Чалый: правительство Севастополя манипулирует законом

Севастополь, , 14:49 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый считает, что правительство города занимается «злоупотреблением правом и манипуляцией законом». Об этом он заявил 10 октября на парламентской пресс-конференции, посвящённой проблемам бизнеса.

«Это не голословное утверждение — я готов это подтвердить. Если Дмитрий Владимирович Овсянников сподобится подать на меня в суд, то я с удовольствием приведу примеры, которые поставят его в затруднительное положение. Поэтому, думаю, что в суд он не подаст», — отметил парламентарий.

По его словам, сегодня рычаги обратной связи, которые предусмотрены системой власти в Севастополе, больше не работают.

«Смена прокурора, наверное, вы догадываетесь, не случайно произошла… Это относится и к Контрольно-счётной палате, и городскому отделению ОНФ. По сути дела, любая структура, которая так или иначе имеет право самостоятельно оценивать деятельность правительства, подвергается преследованиям и попыткам уничтожения. Всё это — звенья одной цепи. Растаптывают законность, и эта проблема завтра может коснуться любого», — заявил Алексей Чалый, подчеркнув, что у опальных предпринимателей практически не осталось законных способов защиты собственных интересов.

Бывший спикер Заксобрания напомнил, что ТРЦ «Муссон» был изначально закрыт в связи с нарушениями норм пожарной безопасности, но когда собственник решил этот вопрос, чиновники сразу же нашли множество других поводов для того, чтобы его не открывать.

«На мой взгляд, эту проблему может разрешить теперь только президент, хотя я не сторонник такого подхода. Но в местных судах идёт искусственное затягивание разбирательства, а остальные контрольные органы, как я уже сказал, работают неэффективно, либо не работают вовсе».

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между губернатором города и местной прокуратурой возник на почве судебных споров вокруг земли. Правительство заключило госконтракт по подготовке исков с частной юридической компанией «Правозащита», однако в прокуратуре заявили о нарушениях в её работе и настаивали на расторжении контракта.

По теме: Севастопольский губернатор подозревает прокуратуру в коррупции?

В ответ чиновники обвинили прокурора в личной заинтересованности. Позже местный районный суд удовлетворил иск правительства в отношении земельного участка, принадлежащего теперь уже бывшему прокурору города Игорю Шевченко, обязав его вернуть в городскую собственность 10 соток земли на мысе Фиолент. В ответ прокуратура пыталась инициировать обыск в доме, который арендует губернатор Овсянников.

В июле 2018 года парламент Севастополя согласовал назначение нового прокурора города Марка Большедворского, рекомендованного генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Игорь Шевченко отправился работать в Адыгею.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь и Адыгея поменялись прокурорами