Ющенко может заменить Кучму в контактной группе по Донбассу

Киев, , 14:46 — REGNUM Украинские эксперты положительно оценивают возможность назначения третьего президента Украины Виктора Ющенко представителем Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

В частности политический эксперт Юрий Романенко прогнозирует, что отправка в ТКГ станет неотвратимой для всех бывших украинских президентов.

«Точный прогноз, где будет Порошенко в 2026 году. Пошли слухи в российских СМИ (Коммерсант), что Ющенко войдет в Минскую группу вместо Кучмы. Наша стратегия ясна — довести до абсурда ситуацию, уморить скукой. Когда Пушилин сойдет с ума от трипольских глечиков и присоединится к Захарченко, то последует новый хитрый ход — Ющенко на посту сменит — Янукович. В 2026—2027 году в Минскую группу придет Петр Порошенко», — отметил Романенко в Facebook.

При этом руководитель фонда «Украинская политика», политолог Константин Бондаренко прогнозирует, что после общения с Ющенко в Донецке признают голодомор «геноцидом украинского народа».

«Пишут, что Виктор Ющенко заменит Леонида Кучму на переговорах в Минске. Убежден: теперь донецкие сепаратисты точно признают голодомор геноцидом украинского народа», — написал Бондаренко в Facebook.

Как сообщалось, ранее работу на посту представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе завершил второй украинский президент Леонид Кучма. 8 октября в Минске Ющенко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В тот же день Коммерсант со ссылкой на источники проинформировал, что Ющенко может стать новым представителем Украины на переговорах по Донбассу в Минске.

В частности, источник издания назвал Ющенко фаворитом в борьбе за этот пост. «Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит», — рассказал источник.

Напомним, президент Ющенко инициировал мировое признание Голодомора 1932−1933 годов, который устроила советская власть в местах компактного проживания украинцев, геноцидом. При этом Ющенко коллекционирует предметы быта времен трипольской культуры.