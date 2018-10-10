Встреча Суркова и Пушилина прошла в Москве

Москва, , 14:41 — REGNUM В Москве состоялась встреча помощника президента России Владислава Суркова с и. о. главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена подготовка к выборам главы республики и Народного совета ДНР, а также социальные проблемы региона.

«Обсуждалась подготовка к выборам главы ДНР и депутатов Народного совета, социальные проблемы», — цитирует агентство слова директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября исполняющий обязанности главы министерства доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов заявил, что в республике полностью реорганизуют подконтрольное ему ведомство.

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