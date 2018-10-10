Власти Украины выделили $3,5 млн на ликвидацию последствий пожара на складе

Киев, , 14:39 — REGNUM Правительство Украины выделило из резервного фонда государственного бюджета на 2018 год 3,5 млн долл на преодоление последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области. Об этом 10 октября на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«100 млн грн мы выделяем на область и область будет определяться с точки зрения поддержки. Поручите министерству финансов быстро скоординироваться с областью, чтобы там не было бюрократической возни, потому что иногда это нам очень мешает», — сказал Гройсман.

По его словам, правительство сформировало резервы для помощи людям.

«Мы наведем порядок, все восстановим и никого не оставим наедине с проблемой. Так мы работали в Балаклее и помогли решить проблему. Так работали в Калиновке, и так же помогли. То же сделаем для жителей Ични и близлежащих населенных пунктов. Буду держать ситуацию на контроле», — пообещал Гройсман.

Премьер-министр Украины призвал в ускоренном режиме провести мероприятия по разминированию территории, восстановлению газо‑ и водоснабжения населенных пунктов, которые сейчас отключены от сетей. «

Те данные, которые у меня есть, говорят о том, что процесс восстановления и возвращения людей в дома начнется в ближайшее время», — добавил Гройсман.

Он также отметил, что вчерашнее ЧП на военном складе заставляет всех помнить о том, что «страна живет в условиях агрессии». Гройсман считает, что уже сейчас очевидны попытки, в том числе и «информационной агрессии» — через распространение фейков и нагнетания паники среди населения.

Напомним, весной 2017 года в Балаклее Харьковской области на арсенале военной части А 1352 загорелись склады боеприпасов. Убытки Украины из-за пожаров и взрывов в Балаклее составили около 1 млрд долларов. При этом государство так и не завершило компенсацию материального ущерба пострадавшим. В 2018 году двое жителей Балаклеи (Харьковская область) выиграли суды у министерства обороны Украины о компенсации материального и морального ущерба за уничтоженное имущество от пожара на военных складах.

Так, по решению Киевского районного суда Харькова, воинская часть должна выплатить потерпевшемуГригорию Федосову 152 тысячи 366 гривен, а также 20 тысяч гривен — морального ущерба за сгоревший гараж и автомобиль Toyota Corolla 2003 года выпуска. В феврале 2018 года Киевский районный суд Харькова удовлетворил иск Андрея Усатенко к Министерству обороны Украины, СБУ, Госказначейству о возмещении материального и морального ущерба вследствие взрывов. Однако до сих пор потерпевший не получил компенсации — уже полгода дело находится в апелляции, — пояснил адвокат Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.

На рассмотрении юристов Харьковской Гельсинской группы находятся еще два иска балаклейцев — семьи погибшей женщины и еще один, по которому государство уже выплатило ущерб за разрушенный дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военных. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 10 октября, на складах продолжается пожар и детонация боеприпасов. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, эвакуированы 12 тыс. 500 человек. Самостоятельно выехали 8 тыс. 200 человек. С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации территория 16-километровой зоны вокруг военного склада разделена на сектора для очистки от взрывоопасных предметов. На месте происшествия работает 21 пиротехнический расчет ГСЧС общей численностью 110 человек и 40 единиц техники. Проведена воздушная разведка технической территории арсенала.