В Кремле рассказали о шансах Нурмагомедова встретиться с Путиным

Москва, , 14:37 — REGNUM Отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым пока не планируется. Об этом 10 октября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, такой встречи в графике президента не предусмотрено. Ранее Нурмагомедов рассказал о намерении встретиться с Владимиром Путиным на спортивном форуме в Ульяновске. Боец пояснил, что именно с этой целью отправляется на форум.

Читайте также: Песков рассказал, за кого болел Путин в бое Макгрегора и Нурмагомедова

Как сообщал ИА REGNUM, 7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Спорстмен рассказал, что Путин позвонил ему после боя и поздравил с победой.

В Кремле рассказали, что президент посмотрел в записи фрагменты поединка Нурмагомедова и Макгрегора. Путин, разумеется, болел за Хабиба, отметил Песков.

Читайте также: Нурмагомедов: Путин позвонил и поздравил с победой