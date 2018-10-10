Беглов перепутал число петербургских депутатов, выступая перед ними

Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ошибся в количестве депутатов, которые работают в городском Законодательном собрании, или избраны от Северной столицы в Государственную думу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов пришел лично познакомиться с Заксобранием на пленарное заседание в Мариинский дворец в среду, 10 октября. Он объявил, что рассчитывает на слаженную и сплоченную работу с депутатами.

«Сегодня интересы петербуржцев представляют 54 депутата Законодательного собрания, девять избранных депутатов Государственной Думы, два наших представителя в Совете Федерации, а также 1576 муниципальных депутатов», — сказал Беглов.

Однако, в петербургском ЗакСе есть только 50 депутатских кресел, и все они заняты. О каких еще четырех депутатах говорил Беглов, неясно. Кроме того, в Госдуме сейчас работают сразу 13 представителей Северной столицы, из них восемь были избраны по одномандатным округам, остальные — по партийным спискам. Кого из них включил в свою речь врио губернатора, тоже пока непонятно. Но сомнений в дееспособности этих парламентариев у Беглова нет.

«Я уверен, что такая большая, квалифицированная сила, как депутатский корпус — от Госдумы до муниципалитетов — это сила, которая способна решить все необходимые вопросы», — заявил Беглов, после чего попросил поддержки, чтобы отстаивать интересы Петербурга на федеральном уровне.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга пригласил депутатов городского Законодательного собрания к более тесному сотрудничеству со Смольным, но на вопросы отвечать не стал. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что не хочет, чтобы выступление петербургского градоначальника превратилось в «допрос военнопленного».

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