Беглов избежал «допроса военнопленного» в Заксобрании Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил депутатов городского Законодательного собрания к более тесному сотрудничеству, но на вопросы отвечать не стал. Беглов совершил визит в Мариинский дворец и представился парламентариям в среду, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Для меня это не просто визит вежливости. Мы с вами, правительство города и парламент — это два крыла, без которых движение вперед невозможно. Надеюсь что эти два крыла будут работать синхронно, взаимно, и у нас с вами все получится», — заявил Беглов.

Он подчеркнул, что петербуржцы сегодня ждут от Смольного и Заксобрания сплоченной работы на благо города и страны.

«Я хочу, чтобы вы все и каждый в отдельности сегодня думали не о том, сколько времени мне или вам отпущено на совместную работу, а о том, как распорядиться этим временем с максимальной производительностью для города. Сегодня идет отопительный сезон, есть ряд нерешенных текущих вопросов, и чем быстрее мы наладим слаженную работу, тем лучше для решения тех проблем, которые стоят перед городом», — сказал Беглов.

Он призвал депутатов объединить усилия и действовать независимо от партийных взглядов и политических предпочтений. Идеи депутатов Беглов готов обсуждать. Так, он предложил делать это не только в формате ответов на депутатские запросы и ежегодных отчетов перед ЗакСом. «Предлагаю вместе подумать и о других вариантах нашего взаимодействия», — сказал Беглов.

Кроме того, он предложил еще раз поразмыслить над законопроектами, которые лишь предстоит принять, и отказаться от тех, что морально устарели в 2018 году.

Александр Беглов подчеркнул, что Петербург будет добиваться включения своих проектов в федеральные госпрограммы, и он рассчитывает на помощь депутатов в работе с федеральным центром.

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Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поблагодарил Александра Беглова за присутствие. «Спасибо, что, несмотря на свою колоссальную занятость, вы нашли и время, и желание прийти и встретиться с нами», — сказал Макаров.

При этом спикер не предусмотрел времени на вопросы депутатов. Ранее Макаров заявил, что не хочет, чтобы выступление петербургского градоначальника превратилось в «допрос военнопленного», как это обычно бывает, по его мнению. Макаров считает, что парламентарии задавали бы Беглову неуместные в данной ситуации вопросы, на которые у него не было бы ответа, так как он лишь несколько дней назад вступил в должность.

Предшественник Беглова Георгий Полтавченко даже при таком подходе спикера иногда сам соглашался ответить на депутатские вопросы и приглашал их задать с трибуны. Но Александр Беглов просто попрощался и вышел из зала. Его увели вниз по закрытым коридорам, а завхоз Заксобрания Алена Кукушкина пристально следила, чтобы ему на пути не попались журналисты. В итоге, представителям СМИ не удалось «поймать» врио губернатора, который стремительно удалился.

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