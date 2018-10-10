Беглов получит поддержку «Единой России», если пойдет на выборы

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Петербургская организация партии «Единая Россия» окажет поддержку врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, если тот решит участвовать в выборах главы городской исполнительной власти в сентября 2019 года. Об этом 10 октября заявил журналистам руководитель ЕР в Петербурге, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«Не знаю, пойдет ли он на выборы от «Единой России» или пойдет самовыдвижением, но то, что «Единая Россия» будет его поддерживать <…> это однозначно. Мы будем его поддерживать», — приводит слова Макарова ТАСС.

По словам спикера, депутаты городского парламента настроены на взаимодействие с врио губернатора.

Александр Беглов был назначен врио губернатора решением президента 3 октября — на срок до вступления в должность нового избранного губернатора. При этом Владимир Путин предложил Беглову самому определиться насчет участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году.

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