Макрон встретился с президентом Чили в Париже

Париж, , 14:28 — REGNUM В ходе европейского турне президент Чили Себастьян Пиньера встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном 8 октября в Елисейском дворце, сообщает Le Petit Journal.

«Оборона, энергетика и кибербезопасность, это совещание стало настоящей возможностью углубить отношения между двумя странами. Это позволяет нам установить новую дорожную карту между Чили и Францией с конкретными целями», — заявил чилийский президент журналистам после почти часа переговоров с французским коллегой.

Главы двух государств обсудили соглашение между Чили и Европейским союзом (ЕС). Переговоры направлены на реформирование договора 2002 года и активизацию торговых и финансовых отношений между Чили и ЕС.

Стороны приветствовали богатство культурных обменов между Францией и Чили, которые всегда были основным компонентом отношений между двумя странами.

Главы государств выразили свою решимость поддержать рост общих культурных проектов, особенно в области современного искусства (театр, фотография, живопись). Это сотрудничество будет осуществляться в контексте создания в 2018 году министерства культуры, искусств и наследия Чили.

Издание сообщает, что после официального визита во Францию Себастьян Пиньера продолжил свое европейское турне в Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым президентом Республики Чили был объявлен бывший глава государства Себастьян Пиньера в декабре 2017 года. По итогам второго тура выборов, который прошел 17 декабря, политик набрал 54,57% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Чили объявил Пиньеру новым президентом страны