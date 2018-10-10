В БПП сообщили, что огонь на складах уничтожил боеприпасы на $2 млрд

Киев, , 14:14 — REGNUM На Украине за последние три года сгорело четыре крупных военных склада с боеприпасами. Об этом 9 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», герой Украины Юрий Мамчур.

«Четыре случая за три года. Это большая потеря боеготовности наших войск. Уничтожено большое количество боеприпасов — приблизительно на 2 млрд долл», — сказал Мамчур.

Он обвинил министра обороны Степана Полторака в провале инспекционных проверок военных складов.

«Министр обороны как менеджер наивысшего уровня — он политическая фигура, он входит в Кабинет министров. После этих случаев в Балаклее и особенно в Калиновке он должен был проехаться по всем этим складам, привлечь начальника Службы безопасности, главы МВД. Я знаю, что проводились проверки этих складов. Проводились инспекционные мероприятия, они были провалены», — добавил Мамчур.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году после взрыва складов в Балаклее при президенте Украины, совете национальной безопасности и обороны и всех силовых структур разработан Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года. Тем не менее, Генштаб ВСУ не выполнил утвержденные мероприятия. По оценкам военных специалистов, в зоне риска находятся арсеналы:

1. 47-й арсенал командования сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358). 2. 6-й арсенал (Черниговская область, г. Ичня, в/ч А1479) 3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588) 4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)

Напомним, 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории 6-го арсенала министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия жертв и раненых нет. Тем не менее, без вести пропало двое военных. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из возможной зоны поражения эвакуировали более 12 тыс. человек. В Черниговской облгосадминистрации заявили об эвакуации 30 населенных пунктов. По факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины («небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет.