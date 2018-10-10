Генпрокуратура Украины намерена предъявить Поклонской новые обвинения

Киев, , 14:09 — REGNUM Бывший прокурор Крыма, депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») попала на Украине под подозрение в очередном преступлении. Генеральная прокуратура Украины готовится предъявить парламентарию обвинения по статье УК страны «Нарушение законов и обычаев войны». Такое заявление сегодня, 10 октября, в ходе брифинга сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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Луценко уточнил, что в отношении Поклонской утром 10 октября был составлен и подписан обвинительный акт.

«Речь идёт не только о статье «Госизмена», которая была объявлена ранее, но и о статье 438 части первой «Нарушение законов и обычаев войны», это военные преступления», — сказал генпрокурор.

Бывшего прокурора Крыма на Украине обвиняют по трём эпизодам, среди которых «личное участие в запрете «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом, по его словам, прокуратура также изучает участие Поклонской в уголовном преследовании осужденного в РФ украинского режиссёра Олега Сенцова. Обвинение по этому эпизоду пока прорабатывается и будет предъявлено в ближайшее время, добавил Луценко.

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На Поклонскую на Украине подадут в суд за «государственную измену»

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время бывший прокурор Крыма и депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская проходит фигурантом по четырём уголовным делам. На Украине её обвиняют в государственной измене (дело было возбуждено в 2016 году), также украинская прокуратура вменяет ей в вину «изменение территориального устройства и границ Украины» и «участие в преступной организации». Кроме того, Поклонская стала фигурантом уголовного дела, связанного с запретом в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В начале июня 2018 года материалы расследования уголовных дел в отношении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской прокуратура была готова передать в суд. Дело Поклонской может быть рассмотрено заочно. Максимальное лишение свободы по всем статьям — 15 лет.

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