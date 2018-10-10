Техсекретариат ОЗХО обвинили в нарушении конвенции

Москва, , 14:07 — REGNUM Подтверждая выводы британского расследования инцидента в Солсбери, технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом 10 октября заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.

По словам дипломата, попытки наделить технический секретариат ОЗХО правом определения виновных в применении отравляющих веществ могут иметь «крайне деструктивный характер».

Также Ермаков подчеркнул, в МИД РФ подобные планы считают «одиозными и разрушительными» для всей системы ООН.

Напомним, ранее выяснилось, что по инициативе Великобритании западные страны собрались добиваться наделения техсекретариата ОЗХО правом определять виновных в применении химического оружия.