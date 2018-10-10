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Техсекретариат ОЗХО обвинили в нарушении конвенции

Политика

В МИД РФ планы наделить технический секретариат организации правом определения виновных в применении химоружия считают «одиозными и разрушительными» для всей системы ООН

Москва, 10 октября 2018, 14:07 — REGNUM  Подтверждая выводы британского расследования инцидента в Солсбери, технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом 10 октября заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.

По словам дипломата, попытки наделить технический секретариат ОЗХО правом определения виновных в применении отравляющих веществ могут иметь «крайне деструктивный характер».

Также Ермаков подчеркнул, в МИД РФ подобные планы считают «одиозными и разрушительными» для всей системы ООН.

Напомним, ранее выяснилось, что по инициативе Великобритании западные страны собрались добиваться наделения техсекретариата ОЗХО правом определять виновных в применении химического оружия.

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МИД России
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