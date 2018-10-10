В программе Юлии Тимошенко нашли масштабный разворот к РФ

Москва, , 14:19 — REGNUM Новый экономический курс кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко — широкомасштабное восстановление отношений с Россией, заявил 10 октября украинский политик Василий Волга в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Самый рейтинговый кандидат в президенты Украины на сегодня, это Юлия Тимошенко, как показывают социологические опросы, пишет экономическую программу на 410 страниц, суть — восстановление широкомасштабных отношений с Российской Федерацией в экономической сфере. И презентовала это как новый экономический курс», — сказал он.

Он предложил всем желающим ознакомиться с программой, чтобы убедиться в сказанном.

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.