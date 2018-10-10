Главой управления МЧС по Нижегородской области назначен Валерий Синьков

Нижний Новгород, , 14:02 — REGNUM Главой управления МЧС по Нижегородской области назначен генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве.

В новой должности Синькова представил подчиненным замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович.

Новым заместителем начальника МЧС России по Нижегородской области стал полковник внутренней службы Владимир Бирючков.

ИА REGNUM напоминает, в феврале 2017 года был снят с должности глава регионального управления Алексей Шиканов, который возглавлял МЧС с 2009 года. Тогда врио главы управления МЧС был назначен его первый заместитель Владимир Данилов, которого потом сменил Сергей Воронцов.

В июле временно исполняющим обязанности начальника управления был назначен Синьков.

В 2013—2017 годах Синьков возглавлял управление МЧС по Ростовской области, затем до июня 2018 года занимал пост врио начальника Центрального регионального центра МЧС России.