Москва, , 13:58 — REGNUM У США есть достаточно много небольших военных баз за рубежом, которые реально практически не используются, напоминает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя сообщение телеканала ABC о закрытии базы США на Кипре.

Ранее сообщалось, что американская военная база на Кипре была «тихо закрыта» в 2017 году. Телеканал уточняет, что авиабаза была открыта без санкции на то руководящего авиационного совета (AGB) внешнеполитического ведомства США.

К примеру, в той же Греции на острове Саламин помимо основной базы Военно-морских сил Греции, есть и база США, однако уже очень долгие годы она реально не используются, а её штат составляет всего несколько человек, занимающих в основном бездельничаньем.

Естественно, сокращение таких объектов выгодно американской армии и бюджету страны.

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