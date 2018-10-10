Астана, , 13:58 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом Финляндию с 16 по 17 октября, сообщили 10 октября в пресс-службе главы государства.

В рамках визита состоится встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё, а также с представителями бизнеса. Назарбаев также примет участие в работе форума «Азия — Европа» (АСЕМ), который пройдет 18−19 октября в Брюсселе.

Напомним, Финляндия открыла свое посольство в Астане 15 октября 2009 года. Страны организовали работу межпарламентской группы дружбы «Казахстан — Финляндия», а также межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Страны также организовали работу железнодорожного маршрута из Китая в северную Европу.