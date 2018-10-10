Онлайн: презентация книги «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова»

Москва, , 14:27 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началась презентация новой книги доктора исторических наук, профессора, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Аркадьевича Kошкина «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова» (СПб.: Питер, 2018).

В ходе мероприятия будет представлено новое Межрегиональное общественное движение «Русские Курилы».

В презентации принимают участие видные российские ученые и публицисты, в том числе В. К. Зиланов, В. П. Зимонин, М. В. Демурин, Ю. В. Крупнов, А. Ю. Плотников и другие.

Приглашаем всех присоединиться к просмотру: