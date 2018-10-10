Среда, 10 Октября 2018 года
15:29:11 МСК

Онлайн: презентация книги «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова»

Политика

В ходе мероприятия будет представлено новое Межрегиональное общественное движение «Русские Курилы»

Москва, 10 октября 2018, 14:27 — REGNUM  В пресс-центре REGNUM началась презентация новой книги доктора исторических наук, профессора, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Аркадьевича Kошкина «Курильский пинг-понг. 100 лет борьбы за острова» (СПб.: Питер, 2018).

В ходе мероприятия будет представлено новое Межрегиональное общественное движение «Русские Курилы».

В презентации принимают участие видные российские ученые и публицисты, в том числе В. К. Зиланов, В. П. Зимонин, М. В. Демурин, Ю. В. Крупнов, А. Ю. Плотников и другие.

Приглашаем всех присоединиться к просмотру:

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-центр REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить