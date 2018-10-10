Порошенко поблагодарил Никки Хейли за поддержку Украины

Киев, , 13:40 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что благодарен постоянному представителю США при ООН Никки Хейли за поддержку Украины. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter.

«Моя искренняя благодарность постпреда США при ООН Никки Хейли. Я приветствую ее энергию, самоотверженность и непоколебимую позицию в поддержку Украины», — написал Порошенко.

Также украинский президент написал, что Киев «совместно с американскими друзьями» продолжит борьбу «за восстановление суверенитета и территориальной целостности» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что решение об отставке Никки Хейли с должности постпреда США при ООН не было внезапным, оно готовилось заранее.

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