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Назарбаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Политика

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений

Назарбаев встретился с генеральным секретарем ОБСЕ
Иллюстрация: Akorda.kz
Томас Гермингер и Нурсултан Назарбаев

Астана, 10 октября 2018, 13:47 — REGNUM  Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гермингер отметил вклад президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в разрешение региональных конфликтов и укрепление мира, сообщили 10 октября в пресс-службе главы государства.

10 октября состоялась встреча Назарбаева с Гермингером. Президент напомнил, что Казахстан председательствовал в ОБСЕ в 2010 году, и отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором принимают участие представители международных организаций и главы нескольких государств.

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Политическая жизнь Казахстана
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