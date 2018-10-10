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Премьер-министр Малайзии возглавит делегацию на встрече лидеров АСЕАН

Политика

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прибудет на индонезийский остров Бали, чтобы встретиться с главами государств и/или правительств стран-членов АСЕАН

Премьер-министр Малайзии возглавит делегацию на встрече лидеров АСЕАН
Иллюстрация: Cn.nhandan.org.vn
АСЕАН

Путраджая, Малайзия, 10 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад возглавит делегацию на встрече лидеров Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая состоится 11 октября на индонезийском острове Бали, сообщает агентство Berita Harian.

Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что премьер-министра страны будет сопровождать его супруга, глава МИД Датук Сайфуддин Абдулла и ряд сотрудников министерства.

Темой встречи на Бали станет достижение устойчивого развития в Юго-Восточной Азии.

«Это совещание даст возможность лидерам АСЕАН встретиться с представителями Международного валютного фонда (МВФ), президентом Всемирного банка и Генеральным секретарем ООН в целях расширения сотрудничества АСЕАН с организацией по вопросам устойчивого развития, — говорится в заявлении МИД Малайзии. — Премьер-министр Мохатхир Мохамад также проведет ряд двухсторонних встреч со своими коллегами из стран-членов АСЕАН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии пригласило лидеров АСЕАН собраться 11 октября 2018 года на Бали для обсуждения целей устойчивого развития в регионе Юго-Восточной Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия пригласила страны-члены АСЕАН собраться 11 октября на Бали

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