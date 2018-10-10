В Британии появился министр по предотвращению самоубийств

Лондон, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на должность министра по предотвращению самоубийств Жаклин Дойл-Прайс, сообщается 10 октября на сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается также, что благотворительной организации Samaritans, оказывающей помощь людям, которые пытаются побороть стресс и мысли о смерти, выделят 1,8 млн фунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в британском правительстве появился министр по проблеме одиночества, им стала Трейси Крауч. Сейчас она занимается проблемами 9 млн британцев — таково, по данным правительства, число тех, кто чувствует себя одиноко.

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