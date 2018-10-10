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Глава Индонезии надеется на участие жителей страны в борьбе с коррупцией

Политика

Президент Индонезии пообещал наградить тех, кто внесет свой вклад в предотвращение и искоренение коррупции

Глава Индонезии надеется на участие жителей страны в борьбе с коррупцией
Борьба с коррупцией

Джакарта, 10 октября 2018, 13:19 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что участие жителей страны в преодолении коррупции увеличится после правительственного постановления № 43 от 2018 года о процедурах участия граждан и вручении наград в области предупреждения и искоренения коррупции, сообщает Antaranews.

«Мы хотим, чтобы сообщество помогло нам совместно предотвращать, сокращать и даже уничтожать коррупцию. Мы хотим участия общественности», — заявил президент Индонезии.

Постановление президента от 17 сентября 2018 года гласит, что сотрудники правоохранительных органов имеют право предоставить 200 млн рупий в качестве вознаграждения тем, кто сообщит о случаях коррупции.

Президент заявил, что граждане, которые внесли свой вклад в усилия по предотвращению, искоренению или раскрытию коррупции, получает награду. При этом уточняется, что вознаграждение получат люди, которые активно, последовательно и постоянно участвуют в предотвращении коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время встречи генерального прокурора Индонезии Мухаммада Прасетио с генпрокурором Российской Федерации Юрием Чайка 4 октября в Москве стороны договорились о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью, а также с коррупцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Россия наладят связи в борьбе с транснациональной преступностью

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Коррупция и борьба с ней
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