Эксперт объяснил, почему на Украине будут и дальше гореть склады

Киев, , 13:01 — REGNUM Бывший офицер оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов сомневается, что генштабу удастся предотвратить диверсии на оставшихся военных складах из-за внутренней коррупции в ВСУ. Об этом Жданов заявил 10 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что из-за коррупции верховный главнокомандующий Петр Порошенко так и не наказал виновных в ранее совершенных диверсиях на военных складах.

«Если бы не было внутреннего фактора — коррупционной составляющей, то поверьте, Верховный главнокомандующий принял бы все меры для того, чтобы виновные лица, которые допустили диверсию на таких крупнейших арсеналах нашей страны, понесли бы наказание ещё после первого пожара. А так как наказать никого не могут, это подтверждает, что это внутренняя коррупция», — сказал Жданов.

Эксперт напомнил, что суды Харькова восстановили в должности начальника хранения 65-го арсенала в Балаклее Сергей Кравченко, который допустил диверсию на складе.

«Яркое подтверждение тому, что начальник складов в Балаклее смог восстановиться в должности через суд, ещё и требует от государства компенсировать ему вынужденный прогул. Вот вам яркий пример круговой поруки в генштабе ВСУ», — добавил Жданов.

Он призвал генштаб и минобороны в первую очередь организовать безопасное хранение боеприпасов и усилить обороноспособность складов с боеприпасами.

«Строительство защищенных укрытий — это долгосрочный проект, это перспектива завтрашнего дня. Они нас избавили бы от разлета боеприпасов и вероятности поражения гражданского населения в результате этих взрывов. Все бы произошло во внутреннем бункере в случае поджога или диверсии. Сегодня надо решать проблему насущную — организацию безопасного хранения боеприпасов и организацию обороноспособности складов и мест хранения боеприпасов. Это главный и ключевой вопрос. То, что мы в ближайшем будущем построим склады и рассредоточим их по стране — очень хорошо… Но сегодня горят те склады, которые есть в составе ВСУ. Все должны уделить первостепенное внимание, чтобы обеспечить безопасность и обороноспособность этих складов», — добавил Жданов.

Ранее Харьковский апелляционный админсуд оставил без изменений решение окружного админсуда о восстановлении в должности начальника хранения 65-го арсенала Кравченко, которого уволили после взрывов складов в Балаклее. Кроме того, Кравченко будет выплачена зарплата с премиями и надбавками за время его отстранения от службы.

Напомним, 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в городе Балаклея в Харьковской области начался пожар, в результате которого взорвалось значительное количество снарядов. 22 мая того же года приказом Минобороны начальник хранения в/ч А1352 был уволен «по служебному несоответствию».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия жертв и раненых нет. Тем не менее, без вести пропало двое военных. В свою очередь президент Петр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с НАТО по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов. По его словам, на сегодня Украина не имеет ни одного современного склада, который бы отвечал стандартам НАТО.

«Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов», — сказал Порошенко.