Самый богатый депутат Вологодского заксобрания может лишиться мандата

Вологда, , 12:58 — REGNUM Самый состоятельный депутат Вологодского регионального парламента Ирина Ясакова может лишиться мандата из-за сокрытия своих доходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что Ясакова не сообщила о своём заинтересованном участии в деятельности некоторых коммерческих организаций. Также она не указала полученные доходы от продажи недвижимости, не соблюла срочные обязательства финансового характера и не предоставила сведения о личном недвижимом имуществе. Все нарушения укладываются в период с 2016 по 2017 гг., когда депутат уже исполняла свои парламентские обязанности.

Информация уже доведена до депутатов заксобрания. Теперь им предстоит решить будет Ирина Ясакова лишена мандата или нет.

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Добавим, что по итогам прошлого года Ирина Ясакова является самым богатым представителем депутатского корпуса. Ее доход, указанный в декларации, составил 39,8 млн рублей. В собственности у неё значатся несколько земельных участков, автомобиль «Мерседес-Бенц», частный дом и нежилое помещение, площадью более 200 кв метров.