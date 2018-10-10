В Литве назначен новый главный цензор

Вильнюс, , 12:56 — REGNUM Главой литовской госкомиссии по радио и ТВ избран ранее зампредседателя этого органа Мантас Мартишюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября. На этой должности Мартишюс сменил Эдмундаса Вайтекунаса, многолетнего руководителя главного органа литовской цензуры.

Вайтекунас приобрёл широкую известность, и не только в литовских СМИ, благодаря своей «борьбе» с российским телевидением. С 2014 года решением его комиссии в Литве поочерёдно были запрещены к трансляции все российские каналы, а в последние месяцы работы Вайтекунас и его комиссия переключились на борьбу с ретрансляцией российской продукции в интернете.

Вайтекунас покинул должность по собственному желанию, сославшись на плохое знание английского языка, что мешает сотрудничеству с международными организациями. Правда, отставка совпала с коррупционным скандалом вокруг концерна MG Baltic, когда выяснилось, что Вайтекунас плотно общался с руководством СМИ холдинга, предположительно, выполняя решения в пользу телеканалов MG Baltic и в ущерб остальным игрокам на литовском медийном рынке.

Мантас Мартишюс, судя по его публичным высказываниям, станет продолжателем дела Вайтекунаса. Новый глава комиссии — преподаватель Вильнюсского университета читает лекции будущим литовским журналистам об основах ремесла, свободе слова и так далее. В 2017 году он хвалил решение Евросоюза выделить 800 тыс. евро «на борьбу с дезинформацией», однако назвал такой шаг «каплей в море». В интервью новостному агентству BNS Мартишюс говорил, что денег, в том числе и конкретно Литве, нужно выделить гораздо больше. Иначе, по его словам, «борьба с российской пропагандой и дезинформацией» будет проиграна.

В 2015 году в эфире литовского национального телерадиовещателя LRT Мартишюс говорил, что «идеологические атаки России опаснее боевых действий». Ещё ранее он прославился в социальных сетях, когда сделал «научный вывод», что для всех русскоязычных жителей Литвы российские СМИ являются главным источником информации, что необходимо менять во избежание формирования «пятой колонны». Такой вывод Мартишюс сделал только на основании того, что эта часть населения Литвы — русскоговорящая.

К 2018 году литовские СМИ вовсе начинают называть Мартишюса «экспертом по борьбе с пропагандой». В новом амплуа Мартишюс на полном серьёзе «анализировал» баннерообмен на порталах, предоставляющих пиратскую возможность смотреть фильмы и сериалы в режиме живого времени. Так, один из классических для таких сайтов «мусорных» баннеров с заголовком «Срочная новость! Ошеломительный компромат на президента Литвы», который стоял в ряду «спама» о «средствах по увеличению» детородного органа и рекламы сайтов-знакомств, стал предметом целого анализа. В нём Мартишюс пришёл к выводу, что это одна из частей «информационной войны Кремля против Литвы».

Самым «выдающимся» выводом Мартишюса стало заявление 14 марта 2015 года в эфире радиостанции национального вещателя LRT о том, что незнание русского языка может «защитить от пропаганды». По его словам, один миллион жителей Литвы владеет русским языком или его понимает. Решение «проблемы» — искоренить русский язык во всей Литве.