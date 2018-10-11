От надежд к разочарованию. Губернатор Кокорин и Курганская область

Курган, , 02:33 — REGNUM Отставка губернатора с назначением врио постигла, в числе прочих, и Курганскую область. С какими результатами закончил свой срок досрочно Алексей Кокорин, находившийся на посту руководителя Зауралья с февраля 2014 года, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Перова.

И сам Кокорин пришел в Курганскую область в качестве врио, но за полгода своего пребывания в этом статусе смог так обнадежить население, что почти 85% избирателей проголосовали за него в сентябре того же года. И осенью 2014-го его постигло первое тяжелое испытание. Ранняя зима, пришедшая в Зауралье, нанесла серьезный урон урожаю зерновых, пришлось включать режим ЧС и выплачивать пострадавшим аграриям компенсации. Всё это происходило на фоне ожесточившегося кризиса, который обесценил рубль.

Курганская область в экономическом смысле — объект довольно сложный, ни полезных ископаемых, ни развитой промышленности. В таких условиях усилия Кокорина, направленные на сохранение промышленного производства, наполнение бюджета и, самое главное, удержание населения, которое стремилось мигрировать в более экономически развитые регионы, можно оценить как неординарные. По отдельным показателям удалось достичь даже некоторого роста, так, в 2017 году вверх пошли объемы производства, торговля, слегка сократилась безработица. Но переломить миграционную тенденцию не удалось. А дефицит бюджета был преодолен только к середине 2018 года.

Так как оценить действия Алексея Кокорина на посту губернатора Курганской области, и была ли у него возможность не только удержать рубежи, но и продвинуть экономику вперед?

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