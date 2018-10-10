Глава Всемирной ядерной ассоциации посетила «Росатомфлот»

Мурманск, , 12:44 — REGNUM 9 октября пресс-служба «Росатомфлота» рассказала о визите на предприятие генерального директора Всемирной ядерной ассоциации Агнеты Ризинг.

Исполняющий обязанности руководителя «Росатомфлота» Мустафа Кашка на борту атомного ледокола «Ленин», с посещения которого начала свой визит Агнета Ризинг, представил презентацию о деятельности компании.

«Сегодня Арктика находится в центре внимания международного сообщества, и нам важно донести свой взгляд на развитие региона, а также в очередной раз продемонстрировать безопасность и эффективность атомных технологий», — сказал он.

После знакомства с первенцем атомного ледокольного флота А. Ризинг побывала и на борту атомохода «50 лет Победы», экскурсию по которому провел капитан судна Дмитрий Лобусов.

«Навигация с использованием Северного морского пути важна для бизнеса, особенно с учетом значительной экономии времени на транспортировку, но и с точки зрения сотрудничества и международных научных проектов он также имеет очень большое значение для Арктического региона», — подчеркнула А. Ризинг.

Все это было бы похоже на отчет об экскурсии высокопоставленного чиновника и не более того, но только не в случае Агнеты Ризинг. Она — не чиновник в привычном значении этого слова, а физик-атомщик по образованию, работающий в отрасли с 1980 года. На посту главы WNA (World Nuclear Association) А. Ризинг прилагает максимум усилий для того, чтобы убедить мировую общественность в необходимости активизации строительства АЭС. Под ее руководством WNA сделала анализ того, насколько реально основное положение Парижского соглашения — о сокращении выбросов парниковых газов на 50% к 2050 году. Анализ показывает, что единственный путь добиться таких показателей только один — к 2050 году в мире атомная генерация электроэнергии должна идти на АЭС общей мощностью 1 000 ГВт. Если пересчитать это в энергоблоках мощностью 1 000 МВт каждый, то это означает, что начиная с 2025 года необходимо ежегодно вводить в строй по 25 атомных реакторов. При этом А. Ризинг неоднократно говорила о растущем значении АЭС малой мощности — менее капиталоемких, более доступных для развивающихся государств.

В Мурманске после знакомства с атомными ледоколами Агнета Ризинг отправилась на ПАТЭС «Академик Ломоносов» — очевидно, что личное знакомство с единственной в мире плавучей АЭС и было главной целью ее визита. Оценка, которую дала профессионал отрасли, вполне может оказаться началом совершенно нового этапа для нашего «Росатома»: «Приятно видеть такую серьезную подготовку всего персонала, в том числе к проведению испытаний. Самая важная задача, которая стоит перед плавучей атомной станцией, это выработка чистой и надежной электроэнергии». В мире немало островных государств, которым не хватает электроэнергии, но которым при этом не нужны АЭС большой мощности. Напомним, что WNA была создана в 2001 году, членами ассоциации являются ведущие компании атомной отрасли: компании ядерно-топливного цикла, производители реакторов, строительные компании, компании по обращению с РАО и ОЯТ, а также генерирующие компании. Если продвижением проекта ПАТЭС станет такая организация, можно надеяться, что портфель заказов «Росатома» будет расти и дальше.