Азербайджан рассчитывает получить немецкий кредит на TANAP

Баку, , 12:40 — REGNUM 9 октября стали известны результаты визита Ангелы Меркель в Азербайджан, состоявшегося в августе этого года — первого в истории взаимоотношений двух государств. От слов о необходимости развития двусторонних отношений Германия и Азербайджан переходят к конкретному проекту.

Официально итоги переговоров Ангелы Меркель и Ильхама Алиева освещались следующим образом. А. Меркель:

«У нас многосторонние отношения. Мы уже неоднократно встречались в рамках международных организаций и встреч, и я считаю, что этот визит придаст новый импульс нашим отношениям. Мы также можем расширить наши связи и в области культуры».

И. Алиев:

«Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что он будет очень успешным, и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться».

Визит «про культуру». С учетом того, что в мае этого года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию магистрального газопровода TANAP, по которому из Азербайджана будет идти до 16 млрд кубометров природного газа, из которых 6 млрд предназначены для Турции, а 10 млрд для Европы, все понимали, что это визит «про газ». Либеральная пресса уверяла, что визит канцлера станет началом развития поставок природного газа до значительно больших объемов — «после подписания соглашения по Каспийскому морю в Европу могут начаться гигантские поставки газа из Туркмении, это станет альтернативой российскому газу и «Газпром» обязательно умрет». Впрочем, если верить либеральной прессе, то «Газпром» давно стал чем-то средним между кошкой, у которой, как известно, семь жизней и Кащеем Бессмертным. «Газпром» в порядке живой очереди «убивали»: катарский СПГ, сланцевый газ Украины и Польши, СПГ, произведенный в США. Каким образом за эти годы «Газпром» довел объемы поставок в Европу до 200 млрд кубометров, заняв 34% ее газового рынка, совершенно непонятно. Мистика.

9 октября 2018 г. заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу В. Беглярбеков в ходегермано-азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ в Баку заявил, что Азербайджан рассчитывает до конца 2018 г. привлечь кредит на 1,5 млрд долларов США под гарантии экспортного кредитного агентства Hermes на реализацию проекта Южный газовый коридор. Кредит необходим для дальнейшего развития проектов Шах-Дениз и TANAP, так что сейчас, вероятнее всего, в ближайшее время либеральная пресса начнет нас знакомить с очередным «убийством «Газпрома». Есть только одна проблема — SOCAR, государственная нефтегазовая компания Азербайджана вполне официально уже заявляла о том, что не намерена конкурировать с «Газпромом». При растущем спросе на природный газ в Европе места на ее рынке для 10 млрд кубометров азербайджанского газа вполне достаточно, конкуренция при помощи такого объема с российским концерном существует только в головах антироссийски настроенной публики.

Но, в таком случае, возникает вопрос — с какой целью Германия выделяет этот кредит? Ответ прост — уж слишком часто Доналльд Трамп сокрушается по поводу того, что Германия отдает свои деньги за природный газ России, что «Газпром», того и гляди, станет для Германии монополистом. «Ничего подобного!» — отвечает кредитное агентство Hermes, — «мы активно вкладываемся в альтернативный «Газпрому» проект!»

Почему кредит, а не вхождение в состав акционеров TANAP? Так ведь совершенно не очевидно, доберется ли вообще азербайджанский газ до Германии — магистральный газопровод до ее территории будет идти по территории нескольких европейских стран, которые вполне могут раскупить все эти 10 млрд кубометров. Одним словом — вполне удачный коммерческий и не только проект. SOCAR при помощи кредита сможет решить стоящие перед ним технические проблемы, Трамп сможет убедительно рассказать о том, как его стараниями «Германия спаслась от монополии «Газпрома», либеральная пресса получит новые подсказки для сочинения антигазпромовских страшилок. Вот только Алексей Миллер вряд ли станет их читать — он опять занят. Теперь еще и восстановлением отношений «Газпрома» и «Туркменгаза».