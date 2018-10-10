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Парламент Ингушетии не собрал кворума для голосования по границе с Чечней

Политика

На заседание явились всего 11 депутатов из 31

Магас, 10 октября 2018, 12:38 — REGNUM  В Ингушетии 10 октября прошло внеочередное заседание парламента, созванное для пересмотра закона об административной границе с Чечней. На нем присутствовали всего 11 депутатов из 31. Ввиду отсутствия необходимого для кворума количества парламентариев голосование не состоялось, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного собрания.

«Несколько депутатов, высказав свою позицию по предмету обсуждения, покинули зал, отказавшись участвовать в работе внеочередного заседания парламента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседание выносились два основных вопроса — отмена предыдущих итогов голосования по закону об административной границе между Ингушетией и Чечней и рассмотрение проекта нового закона «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой».

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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