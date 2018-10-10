«Тайный бизнес» ЕС с Россией: в чём прав и где ошибся глава МИД Венгрии

Москва, , 12:37 — REGNUM То, что заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по поводу отношений, существующих в настоящее время между нашими двумя странами, важно для понимания современной европейской политики. Он призывает всех, кому интересна тема отношений Запада и России, посмотреть в корень. А корень этот, действительно, во многом лежит в финансовых и деловых интересах, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Der Standard заявил, что Евросоюз необоснованно обвиняет Будапешт в слишком сильном сближении с Россией, скрывая при этом еще более тесные отношения с Москвой. Так, он напомнил, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин четыре раза встречался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, а на переговорах по энергетике в Москве рядом с Путиным сидели главы четырех крупнейших западных энергетических концернов.

Во многом, но не во всём. Поэтому, когда Петер Сийярто называет современный этап противостояния Запада и России «поверхностными ссорами», он не прав. Разногласия между нами не поверхностные, конфликт носит серьёзный характер.

Но тем важнее констатация венгром того факта, что европейский бизнес продолжает зарабатывать в России крупные деньги и терять этот рынок не хочет. Тем более — в условиях, когда наша страна активно развивает сотрудничество с Китаем, Индией, другими странами Востока и Юга.

У нас с венграми, на самом деле, отношения весьма и весьма непростые. Они были нашими врагами, агрессорами, в годы Великой Отечественной войны; непросто складывались отношения с Будапештом и в годы существования социалистического содружества. Сегодня Венгрия является членом враждебно настроенного по отношению к нашей стране военно-политического альянса НАТО, входит в ЕС, который тоже особым дружелюбием к нашей стране не отличается. Венгерская позиция по Крыму — отсюда.

Тем не менее, с Будапештом у нас сегодня отношения складываются хорошо. Думаю, что это во многом объясняется близостью наших оценок разрушительных последствий глобализации, неприятием наступления глобализма на национальное начало. Ведь именно в этом — основный конфликт современности.

Венгры в этом смысле сегодня находятся в более противоречивой ситуации, чем мы, ибо принадлежат к НАТО и ЕС, то есть сообществам, находящимся под пятой именно сил глобализма и ультра-либерализма. Тем не менее, надо отдать им должное, они пытаются сохранить и своё самостоятельное политическое слово, и народное начало в своей государственности.

Отсюда их последовательная позиция в защиту венгерских общин в соседних странах, в том числе и на Украине. Нам, кстати говоря, стоило бы многое у них в этом плане перенять.

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