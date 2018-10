МИД Эстонии: более 800 000 евро для международных организаций

Таллин, , 12:27 — REGNUM В 2019 году Эстония выделит в общей сложности 810 000 евро в поддержку деятельности различных международных организаций, сообщает новостной портал rus.err.ee со ссылкой на Министрество иностранных дел Эстонии.

Из документа, обнародованного в регистре документов МИД, следует, что в поддержку программы развития ООН (ПРООН) будет выделено 75 000 евро, в поддержку детского фонда ООН ЮНИСЕФ — 150 000 евро, а в поддержку фонда ООН в области народонаселения ЮНФПА — 60 000 евро, сообщается в документе, обнародованном в регистре документов МИД.

Также будет выделено 30 000 евро в поддержку инициативы по образованию девочек Эстония выделит ООН (UNGEI), в поддержку агентства ООН по развитию гендерного равноправия и прав женщин (UN Women) — 80 000 евро, а в поддержку миротворческого фонда ООН (UN Peacebuilding Fund — PBF) — 75 000 евро.

30 000 евро прибалтийская республика выделит в поддержку деятельности спецпредставителя генсека ООН по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах, 50 000 евро — в поддержку команды экспертов ООН по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах, а 30 000 евро — в поддержку деятельности спецпредставителя генсека ООН по борьбе с насилием над детьми в вооруженных конфликтах.

Эстония выделит в поддержку фонда коренных народов ООН (UNVFIP) 20 000 евро, 5000 евро — в поддержку бюро ООН по наркотикам и преступности (UNODC), а 40 000 евро — в поддержку секретариата внеправительственной организации Transparency International.

Также планируется выделить 50 000 евро в поддержку Европейского фонда демократии (European Endowment for Democracy, EED), 50 000 евро — в поддержку целевого фонда защитников цифровой свободы (Digital Defenders Partnership), 20 000 евро — в поддержку целевого фонда ВТО по развитию (Doha Development Agenda Global Trust Fund — DDAGTF), 15 000 евро — эффективизированным рамкам сотрудничества ВТО в поддержку наименее развитых стран (EIF — Enhanced Integrated Framework for Least Developed Countries) и 30 000 евро — в поддержку наблюдательской миссии ООН по мониторингу положения прав человека в Украине (HRMMU).

Как сообщается, все средства будут выделены из сумм, предусмотренных в бюджете МИД на текущий год на помощь по развитию и гуманитарную помощь.