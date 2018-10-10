В Литве разработали планы по эвакуации жителей из-за БелАЭС

Вильнюс, , 12:23 — REGNUM Жители Литвы в радиусе 30 километров от Белорусской АЭС, которая строится в Островецком районе Гродненской области Белоруссии, в случае аварии на АЭС должны быть эвакуированы. Такой пункт внесён в план защиты населения в случае аварии на БелАЭС, который разработало МВД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Сегодня, 10 октября, на пресс-конференции представители МВД пояснили, что это касается порядка 6 тысяч человек. Такое число жителей должно быть эвакуировано в случае серьёзной аварии и неблагоприятных погодных условиях — при ветре с востока на запад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности». Литва стремится на всех возможных международных площадках осудить проект и пытается заручиться поддержкой международных организаций. Однако пока что МАГАТЭ признаёт проект отвечающим всем международным нормам, а специальная миссия Еврокомиссии ENSREG в целом также высоко оценила стресс-тесты на БелАЭС, вынеся лишь несколько рекомендаций по усилению безопасности проекта.