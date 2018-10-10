Аппарат псковской администрации возглавил спасатель из Саратова

Псков, , 12:15 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области назначен 28-летний уроженец Саратова Сергей Дмитриев, который до этого работал спасателем в «Службе спасения Саратовской области». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом на расширенном совещании со своими заместителями заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, прежний руководитель аппарата Денис Гуляев будет работать в Москве: он возглавит представительство Псковской области при правительстве РФ».

Сергей Сергеевич Дмитриев родился в Саратове 16 августа 1990 года. Имеет высшее образование по направлению «Наземные транспортные технологические комплексы, предназначенные для ликвидации ЧС и тушения лесных пожаров».

С 2008 по 2009 годы служил в Вооруженных Силах РФ.

С июня 2011 года и до недавнего времени работал спасателем в ОГУ «Служба спасения Саратовской области».Имеет ведомственные награды и знаки отличия: нагрудный знак «Почетный знак МЧС России», медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС», Почетная грамота МЧС и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников был избран новым псковским губернатором в ходе выборов 9 сентября 2018 года. Он получил в свою поддержку 70,68% голосов избирателей. До выборов Ведерников в течение 11 месяцев, с 12 октября 2017 года, временно исполнял обязанности главы региона.