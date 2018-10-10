Правительство Петербурга не уходило в отставку вслед за Полтавченко

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Вице-губернаторы Санкт-Петербурга трудятся на своих должностях без приставок «исполняющие обязанности» вопреки отставке назначавшего их Георгия Полтавченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 10 октября вице-губернатор Михаил Мокрецов.

«Я в отставку не подавал, никто меня об отставке не уведомлял, я работаю в должности вице-губернатора», — сказал Мокрецов, после чего достал из кармана удостоверение Смольного. «Вот, здесь написано: вице-губернатор», — подчеркнул он.

Между тем, в Смольном, судя по всему, в связи со сменой первого лица возникла путаница. В пресс-службе городской администрации заявили, что Мокрецов все-таки обзавелся приставкой «и.о.».

Действительно, согласно статье 43 Устава Петербурга, «прекращение полномочий губернатора Санкт-Петербурга влечет за собой отставку правительства Санкт-Петербурга». «Правительство Санкт-Петербурга продолжает исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства Санкт-Петербурга», — говорится в Уставе города.

При этом врио губернатора Александр Беглов, согласно статье 41, не имеет права ни распускать правительство, ни назначать кого-либо в состав правительства, то есть, он не мог сразу принять на работу всех вице-губернаторов. Выходит, что правительство Санкт-Петербурга вообще не уходило в отставку после ухода Полтавченко.

«Насколько мне известно, кадры Смольного нашли какую-то правовую возможность оставить всё как было», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. О какой именно «лазейке» в Уставе идет речь, не уточняется. Юридическое управление Смольного также подтверждает этот факт.

Заметим, во время приветственной речи в администрации 5 октября врио губернатора Александр Беглов заявил, что первым своим распоряжением на посту он «принимает в штат всех», кого в последний день работы уволил Георгий Полтавченко. Но речь, как выяснилось, шла лишь об аппарате губернатора.

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