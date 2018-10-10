Политолог: реформа Конституции нужна, но Россия – президентская страна

Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Конституционная реформа назрела, основной закон государства должен отражать те реальные политические условия, в которых живет страна, но реформа не должна перераспределять полномочия от исполнительной власти к законодательной, поскольку Россия — президентская страна, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 10 октября, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя статью главы Конституционного суда Валерия Зорькина о необходимости внесения поправок в Конституцию.

Как сообщалось ранее, Зорькин в своей статье, опубликованной в «Российской газете», заявил о необходимости реформировать правовую и политическую систему страны и внести изменения в Конституцию.

В частности, Зорькин отметил, что Конституция в ее нынешнем виде содержит «крен в сторону исполнительной власти», не определяет статус администрации президента и недостаточно четко распределяет полномочия между президентом и правительством. Кроме того, глава Конституционного суда заявил о необходимости политической конкуренции и двухпартийной системы.

Необходимость конституционной реформы очевидна. К Конституции не нужно относиться, как к священной корове. Она принималась в одних политических условиях, теперь мы живем совсем в других. Конструкция государственного устройства должна отражать те перемены, которые произошли.

Скажем, в Конституции никак не прописана роль администрации президента. Но ведь очевидно, что эта роль значительна. И она должна быть прописана.

Вместе с тем я не разделяю точку зрения о необходимости перераспределения полномочий в сторону законодательной власти. Россия — президентская страна. Президентская республика в большей степени соответствует нашему социальному коду. Это заметно, в частности, по тому, каким политическим институтам доверяют граждане. Не нужно пытаться надевать на Россию чужие одежды.