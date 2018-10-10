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Впервые за 2,5 года назначен посол Киргизии в Казахстане

Политика

Ранее Жээнбек Кулубаев занимал должность посла в Китае и Малайзии

Бишкек, 10 октября 2018, 11:51 — REGNUM  Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил на должность посла в Казахстане Жээнбека Кулубаева, сообщили 10 октября в пресс-службе главы государства.

Ранее Кулубаев занимал должность посла в Китае и Малайзии. В апреле 2016 года посол Киргизии в Казахстане Эсенгул Омуралиев покинул свой пост. После отставки должность оставалась вакантной.

Напомним, с апреля 2016 года временным поверенным в делах Киргизии в Казахстане был Кайнарбек Токтомушев.

С 2013 года Жээнбек Кулубаев занимал должность директора департамента Азии и Африки МИД Киргизии.

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