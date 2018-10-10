Киев отказал миссии СНГ в наблюдении за выборами президента

Киев, , 11:46 — REGNUM Выборы президента Украины в 2019 году пройдут без наблюдателей от СНГ. Такое решение принято в Киеве, сообщил 10 октября журналистам в Минске глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Он пояснил, что соответствующие структуры Украины направили в органы СНГ официальное уведомление об отказе от участия миссии в наблюдениями за выборами. Мониторинговая миссия СНГ теперь вряд ли отправится на Украину, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года гражданам Украины предстоит выбрать президента. С 7 июня 2017 года во главе государства стоит Петр Порошенко.

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