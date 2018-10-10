Узбекистан и Франция подписали ряд двусторонних документов

Ташкент, , 11:42 — REGNUM В ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию подписан ряд двусторонних документов различных сферах, сообщает 10 октября МИД Узбекистана.

Среди таких документов межправительственные соглашения о международных пассажирских и грузовых перевозках на автомобильном транспорте, о сотрудничестве в области туризма, соглашение о намерениях с Французским агентством развития об осуществлении Программы сотрудничества на 2018−2020 годы.

Кроме того, подписаны Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2019−2020 годы, документы между Госкомитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и Министерством экологии, устойчивого развития и энергетики Франции о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, министерствами внутренних дел, министерствами культуры, между Фондом развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и музеем Лувр.

«Всего было принято более 10 межправительственных и межведомственных документов. С учетом огромного интереса к историческому и культурному наследию нашей страны достигнута договоренность о проведении в 2021 году выставки об истории Узбекистана в Лувре. Она будет посвящена одной из стран на пространстве СНГ и станет первой выставкой, которая состоится во всемирно известном музее», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в ходе визита Мирзиёев провел встречи с руководством парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции. Перед визитом Мирзиёева в Париж, Узбекистан отменил визовый режим с этой страной для поездок сроком на 30 дней.