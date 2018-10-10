Любовь и благодарности: в ООН прощаются с уходящей Никки Хейли

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Уходящая с поста представителя США в ООН Никки Хейли получает массу теплых прощальных слов в свой адрес.

«Опечалена и ошеломлена новостью об отставке нашего американского коллеги Никки Хейли. Она была замечательным послом: откровенным, умелым и уважаемым всеми. Мы будем скучать по вам, Никки! С нетерпением ждем новости, какой будет ваша будущая роль на мировой арене», — пишет в твиттере посол и постпред Албании Бесиана Кадаре.

«Трудно представить, что такой блестящий посол, замечательный коллега и хороший друг так внезапно уходят из нашей ООН-семьи. Я всегда буду ценить наши встречи и благодарю вас за наше сотрудничество, Никки Хейли. Желаю вам и вашей семье всего самого наилучшего. Мы будем скучать по тебе!» — пишет в твиттере посол и постпред Венгрии в ООН Каталин Бодьяи.

Марк-Андре Бланшар, посол и постпред Канады:

«Никки Хейли, вы должны гордиться всем, что вы выполнили для ООН. Мне так нравилась работать и, даже больше, дружить с вами».

Теплые слова в адрес Хейли звучат также от американских политиков, в частности, сенатор Пэт Туми в соцсети пишет:

«Посол Хейли также усердно трудилась над тем, чтобы привлечь воюющие страны, такие как Сирия, Иран, Россия и Северная Корея, к ответственности за нарушение правил ООН, прав человека и международных норм».

Напомним, об отставке Никки Хейли стало известно 9 октября, это решение Дональд Трамп готовил заранее — как он пояснил, в связи с озвученным ранее желанием самой Хейли. Президент США намерен рассмотреть кандидатуру Дины Пауэлл на оставляемую Хейли должность, — ранее Пауэлл работала заместителем по стратегическим вопросам советника Дональда Трампа по национальной безопасности.