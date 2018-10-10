Тайная тюрьма ЦРУ как приговор Литве

Олег Михайлов, , 14:12 — REGNUM

Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию правительства Литвы, тщетно пытавшегося опротестовать вердикт о наличии в стране секретной тюрьмы ЦРУ, в которой жестоко пытали как минимум одного человека — палестинца Абу Зубейда. Решение окончательное и никаким пересмотрам не подлежит. Литва — виновная, нарушитель сразу нескольких конвенций, со всеми вытекающими последствиями. Что значит окончательное решение ЕСПЧ для Литвы?

Выплата компенсации жертве пыток в 130 тыс. евро — самая малозначительная неприятность для Литвы. Момент посерьёзнее — требование завершить расследование, которое прокуратура проводит с 2015 года и которое до сих пор ни к чему не привело. Но самое главное, суд обязал Литву требовать у США передать информацию о тюрьме, пытках, ответственных за них лиц. А это — не только американцы. Сами сенаторы США, проводя собственное расследование, признали, что на взятки для открытия тюрьмы некие литовские (или литовский, в единственном числе?) чиновники получили сумму в неназванном размере миллионов долларов США. Одного, пяти, десяти миллионов, — эта информация засекречена. Как и получатель.

Обязательство требовать у США информацию — не просто речевой оборот. Об успехах власти должны будут отчитываться перед Европейским советом. А это может делать только МИД или президент. Функция министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса всегда сводилась к одной нехитрой схеме: на любой площадке вещать об угрозах со стороны России. Практически тем же всегда занималась и президент Даля Грибаускайте. Одновременно уговаривая именно США разместить в Прибалтике как можно больше вооружения. Жить с чего-то надо, а обслуживание такой инфраструктуры — хорошая статья доходов.

И как теперь практически будет выглядеть общение литовских чиновников с американцами? «Пожалуйста, дайте нам денег для отражения атак агрессивной России! Кстати, как там с пытками у нас, в вашей секретной тюрьме? Мы требуем передать всю информацию!» Звучит абсурдно, но именно в таком капкане оказалась Литва. Президент страны сменится уже весной 2019 года, глава МИД (если раньше не свергнут) Ч в 2020 году. Но и их предшественникам придётся разгребать оставленное наследство.

А какой у Литвы после окончательного вердикта имидж? Страны третьего мира. В которой сильные мира могут запросто заниматься не просто нелегальной, а запрещённой деятельностью и плевать на международные нормы и обязательства. Кто теперь поверит в литовское правосудие, если прямо в Вильнюсе, столице страны Евросоюза, всей такой развитой и демократичной, без всякого суда и следствия применялись средневековые пытки?

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Значит ли это, наконец, что вся система правосудия в Литве, по законам стран третьего мира, нелегитимная? Управляема и лжива? Секрет Полишинеля. Дело взятого в заложники в Литве калининградца Юрия Меля, над которым устроили политическое судилище, пытаясь возложить всю вину за трагические события 13 января 1991 года, это только подтверждает. Любой адвокат, мало-мальски знакомый с делом, удивляется: оно должно было развалиться ещё на первом этапе. Но в Литве есть та самая «политическая воля» страны третьего мира. Что скажут власти, когда это дело развалится в том же ЕСПЧ?