Президент Франции посетит Армению и Азербайджан в ближайшие дни

Париж, , 11:39 — REGNUM Президент Франции Эманнюэль Макрон запланировал визит в Армению и Азербайджан, пишет газета La Tribune.

11−12 октября Макрон проведет в Армении и примет участие в международном саммите Франкофонии в Ереване.

В Азербайджане французский президент проведет переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и, возможно, заключит контракт на поставку Баку военно-патрульных кораблей.

Азербайджан заинтересован в патрульных судах типа Gowind и Adroit (OPV 90), которые могут быть построены на бакинской верфи.

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