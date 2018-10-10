Среда, 10 Октября 2018 года
12:51:10 МСК

Президент Франции посетит Армению и Азербайджан в ближайшие дни

Политика

Баку хочет получить французские военно-патрульные корабли

Президент Франции посетит Армению и Азербайджан в ближайшие дни
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 10 октября 2018, 11:39 — REGNUM  Президент Франции Эманнюэль Макрон запланировал визит в Армению и Азербайджан, пишет газета La Tribune.

11−12 октября Макрон проведет в Армении и примет участие в международном саммите Франкофонии в Ереване.

В Азербайджане французский президент проведет переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и, возможно, заключит контракт на поставку Баку военно-патрульных кораблей.

Азербайджан заинтересован в патрульных судах типа Gowind и Adroit (OPV 90), которые могут быть построены на бакинской верфи.

Читайте также: Макрон о смерти Азнавура: Разделяем с армянским народом скорбь французского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить