Демурин о резолюции Украины по Крыму: собака лает — караван идёт

Москва, , 11:32 — REGNUM Проект резолюции по Крыму, который Киев намерен внести в Генассамблею ООН, скорее всего, поддержат многие. Но практической пользы от нее режиму Порошенко не будет никакой, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона подготовила для рассмотрения на Генассамблее ООН проект антироссийской резолюции. По его словам, этим проектом Украина рассчитывает «помешать России».

Украина намерена внести в ГА ООН проект резолюции, имеющей целью «помешать России». Формально — помешать дальнейшей «милитаризации» Крыма и прилегающих регионов. На деле — просто помешать.

Так, в общем-то, — во всём, кроме того, что приносит конкретные деньги украинским олигархам. Напомню, что в 2017 году товарооборот между нашими странами вырос на четверть, причём одинаково увеличился и наш экспорт на Украину, и объём того, что украинцы продают нам. Это в состоянии-то так называемой «войны»!

"Милитаризация» — слово броское. Скорее всего, эту резолюцию поддержат многие. Но практической пользы от неё, как и от предыдущих подобных резолюций, режиму Порошенко не будет никакой.

Сколько таких резолюций было в советское время принято по нашей инициативе в отношении действительных агрессоров — Израиля, США, других! Как мы видим, однако, в реальной политике долгосрочного эффекта они не имели.

Для нас, между тем, польза от этой украинской инициативы будет: она даст основания ещё раз провести оценку истинной политики тех стран, которые заявляют о себе как о друзьях или даже союзниках России. Были, помнится, в последние годы случаи, когда такие «друзья» голосовали нам в минус. Думаю, что в этом году будут и такие, и те, кто изменит свою позицию в нашу пользу.

Как бы то ни было, в том, что Россия делает в Крыму и в прилегающих регионах, в том числе перед лицом нарастающей военной угрозы со стороны Запада и его передового отряда — украинских радикалов, ничего не изменится. Мы будем продолжать поддерживать готовность защитить наши земли и наших людей, будем развивать этот российский край. Как говорят ещё с древности: собака лает, а караван идёт.

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