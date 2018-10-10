Алтайский губернатор отменил своё решение о ликвидации домов престарелых

Барнаул, , 11:33 — REGNUM Губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко решил отменить постановление «О ликвидации некоторых краевых государственных стационарных учреждений социального обслуживания», подписанное 5 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе губернатора.

Очевидно, что на это решение главу региона сподвиг широкий общественный резонанс. Это подтвердил и сам Виктор Томенко:

«После публикации документа мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Это ошибочное постановление. Сегодня оно будет отменено».

Известно, что решение не ликвидировать 11 домов престарелых малой вместимости Виктор Томенко принял по итогам рабочего совещания, на которое были приглашены врио заместителя председателя регионального правительства Надежда Капура, врио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов, а также сотрудники администрации губернатора и правительства края.

Любопытно, что Михаил Дайбов признал, что решение о ликвидации социальных учреждений было принято без консультаций с главами и депутатами районов. Также не были учтены мнения и пожелания самих пациентов домов-интернатов.

«Остаётся только догадываться, каким образом скандальное постановление прошло все согласования внутри правительства края. Но можно почти не сомневаться, что новый губернатор, формирующий после выборов свою команду, сочтёт нецелесообразным нахождение в ней обозначенных выше чиновников», — полагает редактор ИА REGNUM по Алтайскому краю Светлана Шаповалова.

Виктор Томенко заявил, что такая организация работы недопустима:

«Нужно сначала было спросить пациентов, людей уже немолодых, хотят ли они таких изменений, хотят ли они переезжать за сотни километров в другие районы, а уж потом разрабатывать и принимать документ. Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно».

Документ об отмене постановления будет опубликован на официальном сайте Алтайского края, отметили в пресс-службе губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжение о ликвидации сразу 11 домов престарелых было подписано Виктором Томенко вскоре после Дня пожилых людей.

Речь шла о прекращении деятельности соответствующих социальных учреждений малой вместимости, расположенных в Волчихинском, Егорьевском, Кулундинском, Крутихинском, Кытмановском, Локтевском, Михайловском, Новочихинском, Панкрушихинском, Усть-Калманском и Целинном районах. И поскольку оптимизация эта началась ещё несколько лет назад, то было логично предположить, что новый губернатор, к большому неудовольствию пожилых обитателей этих домов, решил продолжить практику из закрытия.

Между тем ещё в октябре 2015 года депутаты Романовского совета народных депутатов и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Несин пытались вступиться за расселяемых из-за ликвидации жильцов Романовского дома-интерната, заявив о намерении сложить с себя полномочия, если учреждение будет ликвидировано. Увы, тщетно: пожилых людей расселили, а Романовский дом-интернет закрыли.

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