МИД РФ прокомментировал принятый Киевом закон «Об особом статусе Донбасса»

Москва, , 11:28 — REGNUM Украинские власти, принимая решение о продлении на год закона об особом статусе Донбасса, намеревались ввести в заблуждение «западных друзей» Украины, которые пытаются отыскать в действиях Киева «позитивные сигналы». Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России.

В документе, опубликованном в связи с принятием Верховной радой законопроекта о продлении на год срока действия закона «Об особом статусе Донбасса», сказано, что «восторженная реакция западных столиц» на решение украинского парламента связана с непониманием истинных целей принятия указанного нормативного акта, абсолютно далеких от целей и задач Минских соглашений.

«На Украине откровенно заявляли, что пролонгация «статусного закона» нужна им для того, чтобы гарантированно «сохранить санкционное давление на Россию», — говорится в комментарии.

В российском ведомстве также подчеркнули, что принятый Радой законопроект необходим для создания условий «для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября вступил в силу украинский закон, продлевающий особый статус Донбасса до 31 декабря 2019 года. Отмечается, что закон был принят 4 октября, а 5 октября его подписал украинский президент Петр Порошенко.

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