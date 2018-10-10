Ливанским спецслужбам удалось сорвать теракт ИГИЛ*

Бейрут, , 11:26 — REGNUM Спецслужбам Ливана удалось сорвать теракт боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ливанском районе Аккар, сообщает Al-Masdar News.

По данным сил внутренней безопасности, боевики террористической группировки были арестованы в момент, когда они устанавливали взрывное устройство у дороги, которую часто использует армия страны.

В ведомстве подчеркнули, что операция была проведена на основании имеющейся информации о том, что радикалы получили приказ осуществлять теракты в тех странах, где они проживают.